Стив Керр спрогнозировал включение сомнительного игрока в Зал славы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр полагает, что его подопечный, тяжёлый форвард команды из Калифорнии Дрэймонд Грин в будущем может стать членом Зала славы.
«Дрэймонд в некотором роде распасовщик, он будто разыгрывающий. Грин по-настоящему уникален. Мне кажется, что лучший способ понять его значение — дать оценку его влиянию на победы. Он необычайно упорен в работе. Думаю, придёт время, когда люди признают в нём игрока уровня члена Зала славы», — приводит слова Керра Parlons-Basket.
Дрэймонд Грин был выбран на драфте НБА 2012 года командой «Голден Стэйт» под 35-м номером. С калифорнийцами Грин трижды стал чемпионом НБА.
В регулярных чемпионатах он принял участие в 608 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 5,1 передачи, 1,0 блок-шота и 1,4 перехвата.
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