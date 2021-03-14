«Оклахома» совершила сильный камбэк в матче с «Мемфисом»

В Оклахома-Сити завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Мемфис Гриззлис».

Команда из Теннеси удачно начала встречу. После первой четверти «Гриззлис» вели с преимуществом в три очка, а к большому перерыву отрывались от соперников уже на 7 очков — 62:55. В третьей двенадцатиминутке преимущество гостей стало двузначным — 100:90.

Но в заключительном игровом отрезке «Оклахома-Сити» прибавила и совершила мощный камбэк, в итоге вырвав победу — 128:122.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Алексей Покушевски оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. У «Мемфиса» дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса, Джа Морэнт набрал 22 очка.