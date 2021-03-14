Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Оклахома» совершила сильный камбэк в матче с «Мемфисом»

«Оклахома» совершила сильный камбэк в матче с «Мемфисом»
Баскетбол / НБА 0

В Оклахома-Сити завершился первый матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Мемфис Гриззлис».

Команда из Теннеси удачно начала встречу. После первой четверти «Гриззлис» вели с преимуществом в три очка, а к большому перерыву отрывались от соперников уже на 7 очков — 62:55. В третьей двенадцатиминутке преимущество гостей стало двузначным — 100:90.

Но в заключительном игровом отрезке «Оклахома-Сити» прибавила и совершила мощный камбэк, в итоге вырвав победу — 128:122.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Алексей Покушевски оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. У «Мемфиса» дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса, Джа Морэнт набрал 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Покушевски - 23, Уильямс - 17, Браун - 13, Джером - 12, Миллер - 11, Роби - 10, Мускала - 8, Джексон - 4, Ариза, Базли, Дорт, Маледон, Хилл, Холл, Хорфорд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 22, Брукс - 19, Валанчюнас - 16, Андерсон - 13, Мелтон - 13, Джонс - 10, Кларк - 10, Бейн - 7, Уинслоу - 7, Тиллман - 5, Аллен, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021