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«Лейкерс» понесли новую потерю в составе

«Лейкерс» понесли новую потерю в составе
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли выбыл на продолжительное время из-за травмы. У баскетболиста диагностировали ушиб колена правой ноги и разрыв внутренней боковой связки, сообщает журналист Майк Труддл.

Пока сроки восстановления 35-летнего игрока неизвестны. Сам Дадли рассматривает различные варианты лечения. В нынешнем сезоне форвард в среднем набирает 0,5 очка и делает 1,7 подбора, проводя 6,9 минуты за матч.

Дадли в нынешнем сезоне довольствуется ролью запасного. Тем не менее периодически форвард напоминает о себе важными попаданиями. Например, в декабре его трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» практически не оставил сопернику шансов на победу. На последней минуте матча Дадли увеличил отрыв «Лейкерс» при счёте 107:103.

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