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У «Реала» возникли проблемы с трансфером лидера «Баварии»

У «Реала» возникли проблемы с трансфером лидера «Баварии»
Баскетбол / Евролига 0
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Мадридский «Реал» испытывает некоторые сложности с подписанием центрового «Баварии» Джалена Рейнольдса, сообщает Defensa Central. Ранее стало известно, что мадридцы нацелились на Рейнольдса и Тайлера Дорси из «Маккаби».

Но переход Рейнольдса может не состояться. Дело в том, что Джален подписал контракт с «Баварией» по схеме 1+1. В соглашении есть пункт, позволяющий клубу автоматически продлить контракт ещё на год. В этом случае «Реалу» придётся вести переговоры с немецким клубом о переходе игрока. И нет гарантии, что стороны смогут прийти к согласию. В «Реале» рассчитывали, что Рейнольдс перейдёт в мадридский клуб на правах свободного агента.

Сезон-2018/19 центровой провёл в «Зените» из Санкт-Петербурга. В феврале 2021 года Рейнольдс был признан MVP Евролиги. Рейтинг эффективности Рейнольдса составил 30 баллов. Джален в игре с «Альбой» (101:95) записал на свой счёт 24 очка, 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата.

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