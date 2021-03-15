Димитрис Итудис высказался о победе ЦСКА над «Химками»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». «Армейцы» опередили соперников на 19 очков — 92:73.

«Мы подошли к матчу хорошо подготовленными, сыграли серьёзно как минимум на протяжении трёх четвертей. «Химки» немного замедлили нас своей «зоной», но это, при всём уважении к защите соперников, случилось больше из-за наших ошибок. При этом мы смогли распределить игровое время. Удовлетворены победой, готовимся к следующим встречам», — приводит слова греческого специалиста пресс-служба ЦСКА.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 22 очка. В составе «Химок» 20 очков на свой счёт записал форвард Джордан Мики, 18 — Егор Вяльцев.