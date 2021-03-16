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Леброн Джеймс установил фантастический рекорд НБА

Леброн Джеймс установил фантастический рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (128:97) оформил трипл-дабл из 22 очков, 11 передач и 10 подборов.

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35+ лет. Джейсон Кидд набирал восемь трипл-даблов в таком возрасте, следующие в списке Марк Газоль и Пор Пирс делали это всего трижды. Кроме того, Джеймс сравнялся с легендарным центровым Уилтом Чемберленом по трипл-даблам после 30 лет. Леброн и Уилт оформляли по 61 трипл-даблу, причём Чемберлен только дважды делал это, когда ему исполнилось 35 лет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

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