Пол Пирс расписал неутешительные перспективы «Голден Стэйт»

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Пол Пирс поделился мнением о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз». В настоящее время экс-чемпионы НБА занимают лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Из-за травмы нынешний сезон пропускает Клэй Томпсон. Учитывая кадровые проблемы, «Голден Стэйт» может попытаться усилить состав до дедлайна. В качестве возможного новичка команды называется Виктор Оладипо.
«Если совершать обмен таких игроков, как Оладипо, сделает ли это команду настоящей угрозой в НБА? Можно будет сказать, что теперь «Уорриорз» будут угрозой? Нет. Просто такой переход позволит команде оказаться в том положении, в котором она была вчера.
Сейчас просто нет возможности для усиления, нужно ждать, пока Клэй вернётся в следующем сезоне. Ничего не произойдёт. И все остальные команды становятся сильнее, «Финикс», «Юта». Я думаю, что уже сейчас можно сказать о перспективах «Голден Стэйт». Команда не выиграет титул, им нужен игрок, который сейчас недоступен и не будет доступен», — цитирует Пирса Essentially Sports.
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