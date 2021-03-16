Илона Корстин: если сравнивать футбол с баскетболом, то у нас спокойнее и комфортнее

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о высокой конкуренции в текущем сезоне и сравнила условия на баскетбольных и футбольных матчах.

«Если говорить об сезоне Лиги ВТБ, то он очень интересный. За последние годы все болельщики говорили, что существует некоторая гегемония ЦСКА. Но если сейчас посмотреть на турнирную таблицу, то ЦСКА у нас находится на третьем месте. На первом идёт «Зенит», на втором — УНИКС, «Химки» тоже у нас всегда были в числе лидеров, но теперь они борются за выход в плей-офф — они только на седьмом месте.

Со спортивной точки зрения чемпионат очень интересный. Есть много иностранных звёзд высокого уровня. Клубы тоже делают усилия, чтобы организовать предматчевое шоу. Есть магазины сувениров. К сожалению, сейчас в связи с пандемией существует много ограничений, но обычно на арене можно и покушать.

Но вообще я всегда сравниваю баскетбол с футболом и говорю, что на баскетболе спокойнее. У нас более воспитанная публика, у нас никто не ругается матом, у нас тепло, нет снега с дождём. Можно прийти с детьми и хорошо провести время», — сказала Корстин в эфире радио «Эхо Москвы».