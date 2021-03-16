«Лейкерс» наметили запасной план в случае неудачи с трансфером Драммонда

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает интересоваться центровым «Кливленд Кавальерс» Андре Драммондом, который ранее был выведен из состава команды. При этом в «Лейкерс» уже появился запасной план на случай неудачи с подписанием Драммонда, которым, по данным СМИ, также интересуется «Бруклин Нетс». И Драммонд близок к переходу в этот клуб.

Как сообщает журналист Крис Хэйнес, калифорницы рассматривают в качестве запасного варианта Хассана Уайтсайда, выступающего за «Сакраменто Кингз».

Главной проблемой потенциального перехода Драммонда остаётся его огромная зарплата. Она составляет порядка $ 28,8 млн.

По данным инсайдера The Ringer Кевина О’Коннора, «Лейкерс» также могут сделать выбор в пользу игрока «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса.