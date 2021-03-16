«Лейкерс» наметили запасной план в случае неудачи с трансфером Драммонда
«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает интересоваться центровым «Кливленд Кавальерс» Андре Драммондом, который ранее был выведен из состава команды. При этом в «Лейкерс» уже появился запасной план на случай неудачи с подписанием Драммонда, которым, по данным СМИ, также интересуется «Бруклин Нетс». И Драммонд близок к переходу в этот клуб.
Как сообщает журналист Крис Хэйнес, калифорницы рассматривают в качестве запасного варианта Хассана Уайтсайда, выступающего за «Сакраменто Кингз».
Главной проблемой потенциального перехода Драммонда остаётся его огромная зарплата. Она составляет порядка $ 28,8 млн.
По данным инсайдера The Ringer Кевина О’Коннора, «Лейкерс» также могут сделать выбор в пользу игрока «Хьюстон Рокетс» Демаркуса Казинса.
Игрок НФЛ назвал будущий клуб Андре Драммонда
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
16:28
-
15:37
-
14:51
-
14:44
-
14:25
-
13:18
-
12:46
-
11:39
-
10:24
-
10:01
-
09:53
-
09:26
-
08:47
-
08:15
-
06:21
- 15 марта 2021
-
23:56
-
23:10
-
22:38
-
22:19
-
22:01
-
21:45
-
21:12
-
20:59
-
18:47
-
17:35
-
17:20
-
16:42
-
16:27
-
16:20
-
15:20
-
14:56
-
13:58
-
13:23
-
12:37
-
11:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам