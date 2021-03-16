Реджи Миллер высказал позицию по гонке за звание величайшего между Леброном и Джорданом

Легендарный Реджи Миллер, занимающий третье место в списке лидеров НБА по точным трёхочковым за всю историю и член Зала славы, поделился мыслями о споре, кто имеет право называться величайшим игроком в истории — Майкл Джордан или Леброн Джеймс.

«Не знаю, что такого способен сделать Леброн, чтобы обойти Джордана. То, чего добился Майкл — феноменально. Трудно сравнивать разные эры, разные правила и игроков. Но оба могут претендовать на звание величайшего, они, правда, могут.

У Майкла всегда будут хардкорные болельщики, и я один из них. Я играл против этого чёрного кота, встречался с ним на паркете. Против Леброна я играл в его дебютный год, уже тогда знал, что он будет великим», — приводит слова Миллера The Sport Rush.