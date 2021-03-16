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Леброн Джеймс стал совладельцем бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс»

Леброн Джеймс стал совладельцем бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе со своим давним другом и деловым партнером Мавериком Картером стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и клуб Английской Премьер-лиги «Ливерпуль», сообщает The Boston Globe.

Доля Леброна в Fenway Sports Group не называется. В 2011 году Джеймс приобрёл около двух процентов акций «Ливерпуля». Вероятно, в случае франшизы МЛБ «Ред Сокс» также идёт речь о небольшой миноритарной доле.

Джеймс и Картер являются первыми темнокожими партнерами Fenway Sports Group в истории компании. Сделка привлечёт в Fenway Sports Group капитал для инвестирования. Ранее Леброн заявлял о намерении стать мажоритарным владельцем клуба НБА после завершения карьеры.

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