Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» легко обыграть «Миннесоту», «Портленд» дожал «Пеликанс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 137:121.

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков, 12 подборов и 12 передач), Монтрезл Харрелл (25 очков) и Деннис Шрёдер (16 очков и 7 передач). У «Тимбервулвз» наиболее результативными в игре были Карл-Энтони Таунс (29 очков), Энтони Эдвардс (29 очков) и Рики Рубио (19 очков и 12 передач).

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 125:124. У «Блэйзерс» лидерами на паркете стали Дэмьен Лиллард (50 очков и 10 передач), Гари Трент (22 очка) и Энес Кантер (10 очков). В составе «Пеликанс» самыми заметными в игре были Брэндон Ингрэм (30 очков), Зайон Уильямсон (28 очков) и Никил Александер-Уолкер (20 очков).