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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» легко обыграть «Миннесоту», «Портленд» дожал «Пеликанс»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» легко обыграть «Миннесоту», «Портленд» дожал «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 137:121.

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков, 12 подборов и 12 передач), Монтрезл Харрелл (25 очков) и Деннис Шрёдер (16 очков и 7 передач). У «Тимбервулвз» наиболее результативными в игре были Карл-Энтони Таунс (29 очков), Энтони Эдвардс (29 очков) и Рики Рубио (19 очков и 12 передач).

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 125:124. У «Блэйзерс» лидерами на паркете стали Дэмьен Лиллард (50 очков и 10 передач), Гари Трент (22 очка) и Энес Кантер (10 очков). В составе «Пеликанс» самыми заметными в игре были Брэндон Ингрэм (30 очков), Зайон Уильямсон (28 очков) и Никил Александер-Уолкер (20 очков).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
137 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Харрелл - 25, Кузма - 16, Хортон-Такер - 16, Шрёдер - 16, Моррис - 12, Джонс - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Мэттьюз - 6, Маккинни - 5, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Карузо, Кейкок, Марк Газоль
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 29, Рубио - 19, Ноуэлл - 13, Вандербилт - 8, Рид - 6, Макдэниелс - 5, Эрнангомес - 5, Лейман - 4, Окоги - 3, Бисли, Дэвис, Калвер, Маклафлин, Расселл
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 50, Трент-мл. - 22, Джонс - 10, Кантер - 10, Макколлум - 10, Ковингтон - 9, Энтони - 9, Худ - 3, Литтл - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Нуркич, Саймонс, Эллеби
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Уильямсон - 28, Александер-Уолкер - 20, Харт - 16, Бледсо - 11, Болл - 11, Адамс - 4, Хэйс - 4, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Редик, Торнвелл, Эрнангомес
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