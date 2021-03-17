Зак Лавин установил мощный рекорд НБА и более чем в два раза превзошёл Майкла Джордана

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин установил новый примечательный рекорд. В матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:102) Лавин стал первым игроком в истории, который набрал 40 и более очков, реализовал 7+ трёхочковых, забросил все двухочковые, а также набрал +30 по показателю «плюс-минус».

Кроме того, Лавин обновил собственный рекорд в «Чикаго». Он уже в девятый раз набрал более 40 очков и реализовал пять и более трёхочковых за игру. У легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана было лишь четыре таких матча.

Лавин в матче с «Оклахомой» набрал 40 очков, сделал четыре подбора и две передачи за 30 минут 58 секунд, которые он провёл на площадке.

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