Зак Лавин установил мощный рекорд НБА и более чем в два раза превзошёл Майкла Джордана

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин установил новый примечательный рекорд. В матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (123:102) Лавин стал первым игроком в истории, который набрал 40 и более очков, реализовал 7+ трёхочковых, забросил все двухочковые, а также набрал +30 по показателю «плюс-минус».
Кроме того, Лавин обновил собственный рекорд в «Чикаго». Он уже в девятый раз набрал более 40 очков и реализовал пять и более трёхочковых за игру. У легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана было лишь четыре таких матча.
Лавин в матче с «Оклахомой» набрал 40 очков, сделал четыре подбора и две передачи за 30 минут 58 секунд, которые он провёл на площадке.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
- 17 марта 2021
-
09:36
-
09:30
-
08:43
-
08:25
-
07:02
-
00:26
- 16 марта 2021
-
23:45
-
23:28
-
22:13
-
21:14
-
20:37
-
18:32
-
17:58
-
16:28
-
15:37
-
14:51
-
14:44
-
14:25
-
13:18
-
12:46
-
11:39
-
10:24
-
10:01
-
09:53
-
09:26
-
08:47
-
08:15
-
06:21
- 15 марта 2021
-
23:56
-
23:10
-
22:38
-
22:19
-
22:01
-
21:45
-
21:12