Леброн Джеймс отреагировал на расстрел восьми человек в азиатских спа-салонах Атланты

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на очередной случай массовых расстрелов в США. Так, ранее стало известно, что полиция штата Джорджия задержала 21-летнего мужчину, который в азиатских спа-салонах Атланты расстрелял восемь человек. Трагедия произошла ещё 16 марта. Мужчина зашёл в салон азиатского массажа в Акворте и расстрелял четырёх человек. Затем он убил ещё двух посетителей другого заведения.

Позднее полицейские арестовали некого Роберта Аарона Лонга. Предполагается, что именно он совершил преступление.

«Мои соболезнования семьям всех жертв и всему азиатскому сообществу после того, что произошло в спа-салоне в Атланте. Убийца, ты трус! Это бессмысленно и трагично», — написал Джеймс в своём «твиттере».