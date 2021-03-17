7-кратный участник Матча звёзд НБА, вероятно, будет отчислен после дедлайна

«Сан-Антонио Спёрс» скорее всего выкупит контракт тяжёлого форварда Ламаркуса Олдриджа после дедлайна, намеченного на 25 марта, сообщает Sports Illustrated.

По данным источника, варианты с обменом игрока рассматривали «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», однако первые передумали заключать сделку, а вторые не располагают необходимым для обмена набором игроков. Напомним, последний год контракта Олдриджа со «Спёрс» рассчитан на $ 24 млн. Ламаркус выступает в «Сан-Антонио» с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, набирая в них 13,7 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи.

Олдридж — второй номер драфта-2006. Он является многократным участником Матча всех звёзд. До перехода в «Сан-Антонио» Ламаркус выступал в «Портленде».