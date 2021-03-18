ЦСКА понёс кадровую потерю перед матчем с «Реалом»
Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард пропустит матч регулярного сезона Евролиги с мадридским «Реалом», сообщает «Р-Спорт».
По данным источника, причиной стала болезнь. Сообщается, что игрок не вылетел в Мадрид вместе с командой.
Матч «Реал» — ЦСКА состоится сегодня, 18 марта. Начало встречи — в 23:00 мск.
После 28 матчей ЦСКА занимает в турнирной таблице Евролиги четвёртое место, выиграв 18 встреч. «Реал», на счету которого 17 побед в 29 матчах, — на шестом месте. Лидер соревнований — «Барселона». В тройку лучших входят также «Анадолу Эфес» и «Олимпия Милан».
После матча с «Реалом» следующим соперником «армейцев» станет «Црвена Звезда», занимающая 17-е место в турнирной таблице. Матч состоится 25 марта.
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