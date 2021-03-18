Димитрис Итудис: ЦСКА извлёк много уроков из предыдущих матчей

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».
«Все мы знаем, как трудно играть в Мадриде. Но мы очень настроены и сосредоточены на том, чтобы показать хорошую игру и биться на высшем уровне. Думаю, что мы извлекли много уроков из наших предыдущих матчей, так что пришло время реабилитироваться за счёт хорошего выступления», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
«Каждая игра для нас серьезна, как финал. У нас осталось не так много матчей в регулярном чемпионате, сейчас картина плей-офф довольно напряжённая. У нас не было много времени на подготовку из-за расписания, но мы поедем туда и выложимся на полную, будем бороться. «Реал» всегда опасен, особенно на домашней площадке, это талантливая команда, они только что проиграли «Эль Классико» «Барселоне», поэтому я уверен, что они будут мотивированы и жаждут победы. Но мы должны смотреть на себя, сосредоточиться и отправиться туда с миссией», — сказал защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт.
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