Димитрис Итудис: ЦСКА извлёк много уроков из предыдущих матчей

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«Все мы знаем, как трудно играть в Мадриде. Но мы очень настроены и сосредоточены на том, чтобы показать хорошую игру и биться на высшем уровне. Думаю, что мы извлекли много уроков из наших предыдущих матчей, так что пришло время реабилитироваться за счёт хорошего выступления», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

«Каждая игра для нас серьезна, как финал. У нас осталось не так много матчей в регулярном чемпионате, сейчас картина плей-офф довольно напряжённая. У нас не было много времени на подготовку из-за расписания, но мы поедем туда и выложимся на полную, будем бороться. «Реал» всегда опасен, особенно на домашней площадке, это талантливая команда, они только что проиграли «Эль Классико» «Барселоне», поэтому я уверен, что они будут мотивированы и жаждут победы. Но мы должны смотреть на себя, сосредоточиться и отправиться туда с миссией», — сказал защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт.