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«Даллас» разгромил «Клипперс». У Дончича 42 очка

«Даллас» разгромил «Клипперс». У Дончича 42 очка
Баскетбол / НБА 0

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс» на домашнем паркете принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 105:89.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич – 42 очка, 6 подборов и 9 передач. Дабл-даблом удалось отметиться латвийскому форварду «Маверикс» Кристапсу Порзингису (11 очков и 13 подборов). Самым результативным игроком «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж (28 очков, 7 подборов и 5 передач).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 89
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Хардуэй-младший - 15, Ричардсон - 14, Клебер - 12, Порзингис - 11, Брансон - 5, Коли-Стайн - 4, Бёрк - 2, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Марьянович, Пауэлл, Терри, Финни-Смит, Хинтон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 28, Леонард - 20, Зубац - 14, Моррис - 11, Джексон - 5, Л. Уильямс - 5, Батюм - 3, Мэнн - 3, Беверли, Ибака, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб

В других матчах игрового дня трипл-дабл Николы Йокича (12 очков, 10 подборов и 10 передач) помог «Денвер Наггетс» обыграть «Шарлотт Хорнетс» (129:104), а «Мемфис Гриззлиз» в упорной встрече победил «Майами Хит» (89:85).

НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 104
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Портер - 28, Бартон - 23, Маррей - 19, Дозьер - 13, Йокич - 12, Миллсэп - 8, Грин - 6, Кампаццо - 6, Бол - 5, Ннаджи - 4, Ховард - 3, Чанчар - 2, Моррис, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Хэмптон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 21, Монк - 16, Болл - 14, Вашингтон - 8, Грэм - 8, Мартин - 8, Хэйворд - 7, Бриджес - 6, Зеллер - 6, Макдэниелс - 5, Мартин - 4, Ричардс - 1, Бийомбо, Дарлинг, Кэри, Риллер
НБА - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
89 : 85
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Андерсон - 13, Мелтон - 13, Морант - 13, Брукс - 10, Аллен - 9, Бейн - 8, Валанчюнас - 7, Кларк - 6, Джонс - 5, Уинслоу - 5, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман
Майами Хит: Батлер - 24, Адебайо - 15, Робинсон - 13, Хироу - 11, Страс - 7, Горан Драгич - 6, Нанн - 5, Ачиува - 2, Олиник - 2, Ариза, Брэдли, Винсент, Игуодала, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем
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