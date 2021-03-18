«Даллас» разгромил «Клипперс». У Дончича 42 очка

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Даллас Маверикс» на домашнем паркете принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 105:89.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич – 42 очка, 6 подборов и 9 передач. Дабл-даблом удалось отметиться латвийскому форварду «Маверикс» Кристапсу Порзингису (11 очков и 13 подборов). Самым результативным игроком «Клипперс» стал лёгкий форвард Пол Джордж (28 очков, 7 подборов и 5 передач).

В других матчах игрового дня трипл-дабл Николы Йокича (12 очков, 10 подборов и 10 передач) помог «Денвер Наггетс» обыграть «Шарлотт Хорнетс» (129:104), а «Мемфис Гриззлиз» в упорной встрече победил «Майами Хит» (89:85).