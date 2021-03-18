НБА сняла все ограничения для лиц, привитых от коронавируса
Известный инсайдер Шамс Чарания сообщает, что в НБА решили снять ограничения для игроков и представителей лиги, которые вакцинировались от коронавируса. Кроме того, их освободят от необходимости сдачи ПЦР-тестов в выходные дни.
Соответствующие нормы содержатся в новом протоколе COVID-19 для представителей лиги. Теперь они смогут не соблюдать карантин, общаться с неограниченным количеством людей, посещать рестораны под открытым небом и принимать до четырёх гостей.
Ранее сообщалось, что НБА в следующем сезоне может снять ограничения на заполняемость арен на матчах лиги. Ограничения были также введены из-за пандемии коронавируса.
В середине февраля НБА перенесла сразу три матча регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в командах.
НБА перенесла пять матчей из-за коронавируса и один из-за режима чрезвычайной ситуации
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