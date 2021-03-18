Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дэмьен Лиллард назвал лучшего шутера в истории НБА

Дэмьен Лиллард назвал лучшего шутера в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением о том, кто может считаться лучшим шутером в истории НБА.

«Очевидно, что мы в первую очередь говорим о Стефе Карри, когда разговор заходит о лучших шутерах. Он — величайший шутер, который когда-либо играл в нашей лиге.

Что касается меня, то для достижения успеха нужно потратить много времени. Нужно действовать быстро, но быть сосредоточенным, выдерживать определённые стандарты. Во время тренировки стоит попробовать забросить 10 бросков подряд, выполнив их с одной и той же точки. Нужно делать это раз за разом. Только так будет прогрессировать. С каждым разом будешь становиться лучше и лучше», — цитирует Лилларда Essentially Sports.

Дэмьен Лиллард оформил уникальный рекорд НБА и помог «Портленду» совершить суперкамбэк
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021