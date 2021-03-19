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Андрей Мальцев: самое главное не то, как сыграет «Валенсия», а то, как себя покажем мы

Андрей Мальцев: самое главное не то, как сыграет «Валенсия», а то, как себя покажем мы
Баскетбол / Евролига 0
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией», который состоится сегодня, 19 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.

«Валенсия» — серьёзная команда, которая борется за попадание в плей-офф Евролиги. Также они продолжают играть в напряженном графике испанской Лиги, и не всегда всё получается удачно. Они проиграли в последнем матче, поэтому сейчас будут опасны вдвойне. «Валенсия» хорошо укомплектована по всем линиям, в их составе немного испанцев, но есть хорошие игроки из бывшей Югославии, которые задают тон игре. Есть опытные американцы. Предстоит очень серьёзный матч, но для нас самое главное не то, как сыграет «Валенсия», а то, как себя покажем мы. Будем использовать все свои плюсы и постараемся спрятать все минусы», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».

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