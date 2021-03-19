Владимир Гомельский назвал виновника провала «Зенита» в матче с «Басконией»
Известный российский комментатор Владимир Гомельский прокомментировал поражение «Зенита» от «Басконии» (75:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги. За последние 4,5 минуты матча «Зенит» набрал только 3 очка, в итоге «Баскония» совершила мощный рывок и вырвала победу.
«Зенит» способен победить любую команду. Но в игре команды Хавьера Паскуаля наметился спад. Когда и как «Зенит» этот спад преодолеет – я не знаю.
Паскуаль проиграл всю заключительную четверть, несколько раз ошибся. Он передержал на скамейке Томаса и Пойтресса. А «Зенит» слишком рано начал «убивать» время, считая, что разница в счёте это позволяет. В концовке «Баскония» уже прочно владела инициативой и не дала «Зениту» шансов», — написал Гомельский на своём сайте.
Хавьер Паскуаль объяснил второй кряду проигрыш «Зенита» с потерей преимущества +17
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