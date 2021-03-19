Факундо Кампаццо рассказал о впечатлениях от первой встречи с Леброном Джеймсом

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо поделился впечатлениями от первой встречи с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Лично я был удивлён. И я наслаждался. Было невероятно видеть его и наблюдать за тем, как он понимает игру, как он двигается. Он один из лучших игроков в мире на данный момент. На самом деле у меня была возможность насладиться противостоянием, получить удовольствие и научиться чему-то. И пострадать, потому что пришлось немного помучиться», — сказал Кампаццо.

Сегодня, 19 марта, Леброн покорил знаменательную отметку в НБА — он поднялся на 20-е место по количеству проведённых матчей. Победа над «Шарлотт Хорнетс» (116:105) стала для Леброна 1305-м матчем в НБА. С 20-й строчки форвард сместил Андре Миллера.