Ведущий игрок «Лейкерс» хочет огромную зарплату. Клубу придётся расчищать платёжку

Известный обозреватель Эдриан Войнаровски сообщил, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» столкнулось с непростой ситуацией перед дедлайном обменов. Боссы калифорнийцев с прицелом на будущее, вероятнее всего, вынуждены будут сейчас расчистить платёжную ведомость клуба.

Это поможет сохранить в межсезонье Алекса Карузо, Тэйлена Хортона-Такера и Денниса Шрёдера. По словам Войнаровски, дабы сохранить в составе последнего, «Лейкерс» придётся раскошелиться. По сведениям обозревателя, защитнику сборной Германии нужно будет предложить более $ 20 млн в год, сообщает ESPN.

В нынешнем регулярном чемпионате Деннис принял участие в 37 матчах, набирая в них 14,8 очка, собирая 3,4 подбора и совершая 4,7 передачи.