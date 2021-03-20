Ясикявичюс: «Барса» должна быть довольна. «Милан» играл после большой победы в Москве

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от победы команды в матче Евролиги с «Миланом» (76:52), отметив, что успех особенно ценен в свете того, что итальянский клуб играл после победы над ЦСКА в Москве.

«Нам нужно было быть терпеливыми. Думаю, Калатес отлично вёл игру во второй половине матча. Защита в исполнении Клавера была потрясающей. Не знаю, заслуживаем мы или нет, но занимаем первое место. Как бы то ни было, это ещё не конец. Мы не забронировали первую позицию. Так что впереди важные игры.

Сдержать «Милан» на отметке 56 очков – потрясающе. Сегодня мы должны быть счастливы, потому что «Милан» вышел играть после большой победы в Москве, там команда набрала много очков. Пантер и Шилдс показывали отличный уровень, но нам удалось их замедлить и снизить их процент реализации», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.