Кармело Энтони покорил знаковую отметку в НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс», ветеран лиги Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» покорил историческую отметку. Благодаря попаданию во второй четверти, Энтони стал 11-м игроком в истории лиги, который добрался до отметки в 27 тыс. набранных очков, сообщает пресс-служба НБА на официальной странице в «Твиттере».

Всего в матче с «Далласом» Энтони набрал 18 очков, что помогло его команде победить со счётом 125:119. В целом за годы карьеры у Энтони в активе 27013 набранных очков. Это позволяет ему занимать 11-е место в списке лучших снайперов НБА за всю историю. На десятом месте Элвин Хейз, который за годы карьеры набрал 27313 очков, так что у 36-летнего Кармело в будущем есть неплохие шансы войти в топ-10.

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