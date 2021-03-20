Кармело Энтони покорил знаковую отметку в НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс», ветеран лиги Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» покорил историческую отметку. Благодаря попаданию во второй четверти, Энтони стал 11-м игроком в истории лиги, который добрался до отметки в 27 тыс. набранных очков, сообщает пресс-служба НБА на официальной странице в «Твиттере».
Всего в матче с «Далласом» Энтони набрал 18 очков, что помогло его команде победить со счётом 125:119. В целом за годы карьеры у Энтони в активе 27013 набранных очков. Это позволяет ему занимать 11-е место в списке лучших снайперов НБА за всю историю. На десятом месте Элвин Хейз, который за годы карьеры набрал 27313 очков, так что у 36-летнего Кармело в будущем есть неплохие шансы войти в топ-10.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA.
- 21 марта 2021
-
17:39
-
16:20
-
15:21
-
15:13
-
14:26
-
13:34
-
12:57
-
11:52
-
10:46
-
09:53
-
09:43
-
08:31
-
08:06
-
06:25
-
00:56
- 20 марта 2021
-
23:38
-
23:23
-
22:31
-
21:57
-
21:46
-
21:31
-
20:56
-
18:47
-
18:06
-
17:06
-
16:44
-
15:40
-
14:40
-
13:23
-
13:01
-
11:08
-
10:14
-
09:59
-
08:11
-
05:57