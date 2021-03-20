Жауме Понсарнау: талант «Химок» в нападении просто невероятен, они стали лучше защищаться

Главный тренер «Валенсии» Жауме Понсарнау поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (77:68), отдав должное сопернику из Московской области.

«Мы начали матч с хорошей концентрацией и чётким пониманием, как играть в нападении против защиты «Химок». Мы были сильны именно в моральном плане, однако как только соперник стал играть зонную защиту, сбились с привычного ритма и появились проблемы. Вторая половина была похожа на первую: мы контролировали стартовую четверть, особенно в защите, и получили хорошую возможность выиграть матч раньше, но «Химки» — очень талантливая команда с отличными снайперами, которые начали свой рывок после хороших защитных действий.

У нас появились проблемы против их прессинга, но всё же нам удалось сохранить концентрацию и победить. На мой взгляд, в данный момент «Химки» показывают хорошую игру, поэтому сегодня доставили нам массу хлопот. «Химки» изменились по сравнению с нашим прошлым матчем в декабре, и сейчас эта команда выглядит более цельно и играет солиднее. Их игроки активнее прессингуют мяч, также улучшилась их игра в защите. Их талант в нападении просто невероятен, но сейчас, я повторюсь, они стали лучше защищаться. Единственная проблема — их не хватает на все сорок минут матча, но сегодня они закончили игру с хорошей энергией, и сейчас это очень солидная команда», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».