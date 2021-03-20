Дрэймонд Грин побил уникальный рекорд Скотти Пиппена и Джейсона Кидда

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» набрал два очка, собрал 11 подборов и совершил 13 передач, это помогло его команде одержать победу со счётом 116:103. При этом баскетболист набрал свои очки с линии штрафных и ни разу не попал с игры при 6 попытках.

Это была уже вторая игра в карьере Грина, в которой он собрал дабл-дабл из подборов и передач, при этом ни разу не попав с игры. За всю историю лиги это лишь четвёртый такой случай. Два принадлежат авторству Грина, а ещё по одному разу подобным достижением отметились легендарные Скотти Пиппен и Джейсон Кидд, сообщает на странице в «Твиттере» обозреватель Джастин Кубатко.

Таким образом, Грин превзошёл достижение Пиппена и Кидда.