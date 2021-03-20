Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА над «Реалом»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился впечатлениями от уверенной победы ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«ЦСКА добыл очень важную победу в гостях над мадридским «Реалом». Эта победа важна не только с точки зрения турнирной таблицы, но и с психологической точки зрения. Обыграть «Реал» в Мадриде, пусть и без зрителей, очень сложно.

Что мне понравилось особенно, так это то, что, вырвавшись вперёд ещё в первой четверти, команда защищала своё преимущество и боролась от начала до конца. ЦСКА очень старался. Когда в третьей четверти в составе «Реала» появился Кэрролл, с ним перестали справляться. Тогда Итудис поставил зону. По краям в ней играли Клайберн и Курбанов, которые очень помогли защитникам. Это решило проблему Кэрролла. Мне понравилось, как против Тавареса защищался Майкл Эрик. Отмечу самоотдачу Хэкетта и настрой Клайберна.

23 очка Клайберна говорят сами за себя, а то, что «Реал» сфолил шесть раз на Хэкетте, — здорово. Поздравляю тренера Итудиса, который провёл игру на высоком уровне. Он переиграл Пабло Ласо, но и игроки старались. Ура!» — сказал Гомельский на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».