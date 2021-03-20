Ларса Пиппен отписалась от Малика Бизли в «Инстаграме» и замечена с другим мужчиной

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, отписалась от своего возлюбленного атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Малика Бизли в «Инстаграме» и была замечена в компании с другим мужчиной. При этом Бизли тоже отписался от страницы Ларсы в социальной сети, что может свидетельствовать о расставании пары.
Фото доступно в «Инстаграме» troublemaker_307.
В конце декабря 46-летняя Ларса Пиппен, бывшая жена Скотти, была замечена с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли. Сначала Ларса опровергла факт отношений с молодым игроком, однако впоследствии пара перестала его скрывать. Вскоре после знакомства с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с которой воспитывал годовалого сына.
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