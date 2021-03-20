«Зенит» уверенно обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» на своей площадке обыграл «Енисей» со счётом 84:71.

Уже после 10 минут игры «Зенит» обеспечил себе преимущество в 9 очков. К большому перерыву отрыв «Зенита» и вовсе достиг 27 очков. После перерыва «Енисей» сумел сократить отставание, но спасти этот матч гостям не удалось.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Енисея» Джордан Мэтьюс. Он набрал 20 очков. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Тарик Блэк, набравший 12 очков.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Питерцы одержали 17 побед в 20 матчах. «Енисей» занимает 12-е, предпоследнее место. Клуб из Красноярска одержал лишь четыре победы в 18 матчах.