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«Зенит» уверенно обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» уверенно обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» на своей площадке обыграл «Енисей» со счётом 84:71.

Уже после 10 минут игры «Зенит» обеспечил себе преимущество в 9 очков. К большому перерыву отрыв «Зенита» и вовсе достиг 27 очков. После перерыва «Енисей» сумел сократить отставание, но спасти этот матч гостям не удалось.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Енисея» Джордан Мэтьюс. Он набрал 20 очков. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Тарик Блэк, набравший 12 очков.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Питерцы одержали 17 побед в 20 матчах. «Енисей» занимает 12-е, предпоследнее место. Клуб из Красноярска одержал лишь четыре победы в 18 матчах.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
84 : 71
Енисей
Красноярск, Россия
Зенит: Блэк - 12, Пангос - 10, Томас - 10, Трушкин - 8, Вольхин - 7, Гудайтис - 7, Захаров - 7, Зубков - 7, Бэрон - 5, Фридзон - 5, Понитка - 4, Хвостов - 2
Енисей: Мэтьюс - 20, Хог - 14, Бэттл - 11, М. Кулагин - 10, Гудумак - 8, Комиссаров - 4, Попов - 4, Балашов, Джонсон, Якушин
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