Гомельский предположил, где окажется «Зенит» по итогам регулярного чемпионата Евролиги

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Зенита» в нынешнем сезоне в Евролиге. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, на каком месте может завершить «Зенит» регулярный чемпионат Евролиги.

«Сравнивать надо с ближайшими конкурентами. У «Зенита» более предпочтительный календарь, чем у трёх испанских клубов: «Реала», «Басконии» и «Валенсии». Не очень понятно, что происходит с «Фенером». Здесь сравнение тоже в пользу «Зенита». Но главное, как будет играть сам «Зенит».

Последние три матча заставляют напрягаться, упало качество игры, заметно, что Гудайтис, Холлинс, Риверс и Пангос далеки от лучшей формы. Надеюсь, что Паскуаль наведёт порядок. Делаю предположение, что «Зенит» войдёт в восьмёрку и, возможно, не на 8-м, а на 7-м месте», — написал Гомельский на своём сайте.