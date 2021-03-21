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«Мемфис» взял реванш у «Голден Стэйт». «Клипперс» разбили «Шарлотт» с разницей +27

«Мемфис» взял реванш у «Голден Стэйт». «Клипперс» разбили «Шарлотт» с разницей +27
Баскетбол / НБА 0
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:113.

Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 8 подборов и 15 передач. Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер – 31 очко, 6 подборов и 1 передача.

Таким образом, «Милуоки Бакс» одержал 6-ю победу кряду.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Миддлтон - 23, Холидэй - 21, Дивинченцо - 12, Коннотон - 11, Лопес - 11, Форбс - 10, Портис - 6, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Нвора, Такер
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 31, Дерозан - 22, Джонсон - 17, Гэй - 15, Пёлтль - 8, Васселл - 7, Ойбанкс - 7, Уайт - 6, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Миллз, Мюррей, Олдридж, Саманич, Уэзерспун

В других матчах «Мемфис Гриззлиз» дома сломил сопротивление «Голден Стэйт Уорриорз» (111:103), взяв реванщ за поражение двухдневной давности, дабл-дабл Тобиаса Харриса (29 очков, 11 подборов и 8 передач) помог «Филадельфии Сиксерс» разгромить «Сакраменто Кингз» (129:105). Ещё в одном матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» оказались сильнее «Шарлотт Хорнетс» (125:98).

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 103
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 19, Валанчюнас - 19, Кларк - 16, Бейн - 15, Морант - 14, Андерсон - 13, Аллен - 6, Уинслоу - 4, Мелтон - 3, Джонс - 2, Джексон, Дьенг, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Уиггинс - 20, Убре - 12, Тоскано-Андерсон - 11, Манньон - 9, Бэйзмор - 8, Грин - 7, Ли - 5, Смайлагич - 3, Мюлдер - 2, Карри, Крисс, Луни, Пэскелл, Томпсон, Уайзмен, Уонамэйкер
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
129 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 29, Милтон - 28, Грин - 18, Брэдли - 14, Ховард - 10, Макси - 9, Тибулл - 8, Коркмаз - 7, Такер - 4, Рид - 2, Джо, Карри, Пуарье, Симмонс, Скотт, Фергюсон, Эмбиид
Сакраменто Кингз: Хилд - 25, Фокс - 16, Барнс - 12, Халибёртон - 11, Холмс - 10, Джозеф - 9, Уайтсайд - 8, Бьелица - 6, Джеймс - 5, Вудард - 3, Багли III, Гай, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
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