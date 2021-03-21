«Мемфис» взял реванш у «Голден Стэйт». «Клипперс» разбили «Шарлотт» с разницей +27

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» на домашнем паркете одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:113.
Самый значительный вклад в победу «Милуоки» внёс греческий форвард Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 8 подборов и 15 передач. Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Сан-Антонио» Лонни Уокер – 31 очко, 6 подборов и 1 передача.
Таким образом, «Милуоки Бакс» одержал 6-ю победу кряду.
В других матчах «Мемфис Гриззлиз» дома сломил сопротивление «Голден Стэйт Уорриорз» (111:103), взяв реванщ за поражение двухдневной давности, дабл-дабл Тобиаса Харриса (29 очков, 11 подборов и 8 передач) помог «Филадельфии Сиксерс» разгромить «Сакраменто Кингз» (129:105). Ещё в одном матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» оказались сильнее «Шарлотт Хорнетс» (125:98).
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