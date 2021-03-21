Леброн Джеймс зарабатывает в 174 раза больше, чем главная суперзвезда женской НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс зарабатывает в 174 раза больше, чем главная суперзвезда женской НБА Сью Бёрд.
Бёрд, как и Леброн, провела 17 сезонов в НБА и четыре раза брала титул. При этом Джеймс заработал за 2020 год $ 37,44 млн, а Бёрд — всего $ 215 тыс. За выигранный в прошлом году кубок Ларри О’Брайена Леброн получил $ 370 тыс., а Сью — $ 11 тыс., то есть в 32 раза меньше.
За всю карьеру Бёрд заработала $ 8 млн, учитывая спонсорские соглашения. А состояние Леброна в этом году превысит отметку в $ 1 млрд — он станет пятым действующим спортсменом, добившимся такого результата.
Сью Бёрд — четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США.
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