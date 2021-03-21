Евгений Пашутин: наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Еврокубка с УНИКСом.
«УНИКС показывает качественный баскетбол. У соперника сбалансированная команда. Отметил бы сильную заднюю линию — это Смит, Канаан, Уолтерс, а также «больших» — Брауна и Моргана. Оба оказывают серьёзное давление на щитах, хорошо борются, добавляют физической мощи. Команда в основном играет в позиционный баскетбол. Надо отметить длинные розыгрыши, движение мяча. Наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа и атаковать слабые. Нужно все сорок минут играть в тот баскетбол, который мы показывали в последних матчах», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Евгений Пашутин: сейчас очень важно восстановиться и быть готовыми к битве в Еврокубке
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