Евгений Пашутин: наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Еврокубка с УНИКСом.

«УНИКС показывает качественный баскетбол. У соперника сбалансированная команда. Отметил бы сильную заднюю линию — это Смит, Канаан, Уолтерс, а также «больших» — Брауна и Моргана. Оба оказывают серьёзное давление на щитах, хорошо борются, добавляют физической мощи. Команда в основном играет в позиционный баскетбол. Надо отметить длинные розыгрыши, движение мяча. Наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа и атаковать слабые. Нужно все сорок минут играть в тот баскетбол, который мы показывали в последних матчах», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».