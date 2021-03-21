Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Евгений Пашутин: наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа

Евгений Пашутин: наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Еврокубка с УНИКСом.

«УНИКС показывает качественный баскетбол. У соперника сбалансированная команда. Отметил бы сильную заднюю линию — это Смит, Канаан, Уолтерс, а также «больших» — Брауна и Моргана. Оба оказывают серьёзное давление на щитах, хорошо борются, добавляют физической мощи. Команда в основном играет в позиционный баскетбол. Надо отметить длинные розыгрыши, движение мяча. Наша задача — максимально закрыть сильные стороны УНИКСа и атаковать слабые. Нужно все сорок минут играть в тот баскетбол, который мы показывали в последних матчах», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Евгений Пашутин: сейчас очень важно восстановиться и быть готовыми к битве в Еврокубке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021