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Гомельский ответил на вопрос, существует ли российский тренер, отвечающий требованиям ЦСКА

Гомельский ответил на вопрос, существует ли российский тренер, отвечающий требованиям ЦСКА
Баскетбол 0

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, способен ли кто-то из российских специалистов в ближайшее время возглавить ЦСКА.

«На сегодняшний день я не вижу российского тренера, который отвечал бы требованиям ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

19 марта ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 96:89. ЦСКА ни разу не уступал в счёте с самого начала и до финальной сирены. Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 23 очка, ещё 22 балла в активе Майка Джеймса.

Завтра, 22 марта, ЦСКА встретится с «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Следующим соперником «армейцев» в Евролиге станет «Црвена Звезда».

Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА над «Реалом»
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