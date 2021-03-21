«Даллас» обдумывает громкий обмен Порзингиса на Восток

Руководство «Даллас Маверикс» раздумывает о большой сделке с участием одного из ведущих игроков команды, форварда Кристапса Порзингиса, сообщает Fadeaway World. В Техасе опасаются, что Порзингис подвержен травмам и не сможет провести на высоком уровне всю карьеру.
В качестве альтернативы латвийскому баскетболисту в «Далласе» рассматривают его обмен в «Атланту Хоукс». В свою очередь из Джорджии «Маверикс» рассчитывают получить одного из лидеров «Атланты» Джона Коллинза, который состоит не в лучших отношениях с Трэем Янгом.
Порзингис в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 25 матчах, набирая в них 20,0 очка и собирая 8,6 подбора. Что касается Коллинза, он в нынешнем сезоне принял участие в 42 матчах, собирая в них коллекцию из 18,2 очка и 7,8 подбора.
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