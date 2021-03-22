«Даллас» разгромил «Портленд» благодаря 37 очкам Дончина, «Лейкерс» уступили «Финиксу»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 132:92.

В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (37 очков), Джош Ричардсон (21 очко) и Дориан Финни-Смит (13 очков). У «Портленда» наиболее результативными в игре были Дэмьен Лиллард (19 очков), Гари Трент (16 очков) и Нассир Литтл (14 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 111:94. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (26 очков и 9 подборов), Деандре Эйтон (26 очков) и Крис Пол (11 очков, 13 передач и 10 подборов). У «Лейкерс» лидерами по результативности стали Монтрезл Харрелл (23 очка и 10 подборов), Деннис Шрёдер (22 очка) и Тэйлен Хортон-Такер (17 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин» – «Вашингтон» (113:106), «Кливленд» – «Торонто» (116:105), «Детройт» – «Чикаго» (86:100), «Нью-Йорк» – «Филадельфия» (100:101 ОТ).