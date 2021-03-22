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«Даллас» разгромил «Портленд» благодаря 37 очкам Дончина, «Лейкерс» уступили «Финиксу»

«Даллас» разгромил «Портленд» благодаря 37 очкам Дончина, «Лейкерс» уступили «Финиксу»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 132:92.

В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (37 очков), Джош Ричардсон (21 очко) и Дориан Финни-Смит (13 очков). У «Портленда» наиболее результативными в игре были Дэмьен Лиллард (19 очков), Гари Трент (16 очков) и Нассир Литтл (14 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 111:94. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (26 очков и 9 подборов), Деандре Эйтон (26 очков) и Крис Пол (11 очков, 13 передач и 10 подборов). У «Лейкерс» лидерами по результативности стали Монтрезл Харрелл (23 очка и 10 подборов), Деннис Шрёдер (22 очка) и Тэйлен Хортон-Такер (17 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Бруклин» – «Вашингтон» (113:106), «Кливленд» – «Торонто» (116:105), «Детройт» – «Чикаго» (86:100), «Нью-Йорк» – «Филадельфия» (100:101 ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
92 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 19, Трент-мл. - 16, Литтл - 14, Макколлум - 13, Джонс - 8, Ковингтон - 6, Энтони - 6, Кантер - 4, Саймонс - 4, Худ - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Нуркич, Эллеби
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Ричардсон - 21, Финни-Смит - 13, Порзингис - 12, Пауэлл - 11, Хардуэй-младший - 11, Клебер - 8, Брансон - 4, Грин - 4, Хинтон - 4, Ивунду - 3, Бёрк - 2, Марьянович - 2, Бей, Джонсон, Коли-Стайн, Терри
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Эйтон - 26, Краудер - 11, Пол - 11, Бриджес - 10, Джонсон - 8, Надер - 5, Пэйн - 5, Шарич - 4, Гэллоуэй - 3, Крэйг - 2, Александер, Камински, Картер, Мур, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 23, Шрёдер - 22, Хортон-Такер - 17, Кузма - 13, Карузо - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Кейкок - 2, Моррис - 2, Адетокунбо - 1, Дадли, Джеймс, Дэвис, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
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