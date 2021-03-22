Крис Пол стал шестым игроком в истории, сделавшим 10 тысяч передач в НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол стал шестым игроком в истории НБА, который отдал 10 000 передач за карьеру.



35-летний баскетболист достиг исторической отметки, исполнив аллей-уп на Деандре Эйтона за 7 минут до конца третьей четверти в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:94). Пол находится на шестом месте в истории лиги по количеству передач за карьеру. В топ-5 входят Джон Стоктон (15 806), Джейсон Кидд (12 091), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).



Пол увеличил показатель ассистов за карьеру до 10 004. Разыгрывающий «Санз» оформил трипл-дабл в матче с «Лейкерс», набрав 11 очков, 13 передач и 10 подборов.

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