УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:88.
В первой четверти доминировали гости — почти с самого начала матча они не уступали в счёте, завершив отрезок с преимуществом в 7 очков — 18:25. В начале второй десятиминутки преимущество «Локомотива-Кубань» выросло до 11 очков, однако хозяевам удалось не только сравняться с соперником, но и выйти вперёд. К большому перерыву команды подошли со счётом 51:42. В третьей четверти гостям удалось немного сократить отставание — 68:62. После большого перерыва казанский клуб ни разу не уступал в счёте, и в концовке матча продолжил доминировать, не оставив гостям шансов на победу.
Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 18 очков. В составе гостей больше всего очков набрал Найджел Уильямс-Госс — 31.
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