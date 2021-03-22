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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
Аудио-версия:

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала Еврокубка. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:88.

В первой четверти доминировали гости — почти с самого начала матча они не уступали в счёте, завершив отрезок с преимуществом в 7 очков — 18:25. В начале второй десятиминутки преимущество «Локомотива-Кубань» выросло до 11 очков, однако хозяевам удалось не только сравняться с соперником, но и выйти вперёд. К большому перерыву команды подошли со счётом 51:42. В третьей четверти гостям удалось немного сократить отставание — 68:62. После большого перерыва казанский клуб ни разу не уступал в счёте, и в концовке матча продолжил доминировать, не оставив гостям шансов на победу.

Самым результативным в составе победителей стал Айзея Канаан, набравший 18 очков. В составе гостей больше всего очков набрал Найджел Уильямс-Госс — 31.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Еврокубок. 1/4 финала. 1-й матч
22 марта 2021, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 88
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Канаан - 18, Смит - 17, Холланд - 16, Уайт - 13, Морган - 10, Теодор - 9, Браун - 8, Сергеев - 3, Жбанов, Клименко, Колесников, Узинский
Локомотив-Кубань: Уильямс-Госс - 31, Гордон - 15, Мартюк - 10, Херви - 9, Каммингс - 8, Калниетис - 7, Кузминскас - 4, Линч - 4, Долинин, Емченко, Калинов, Мотовилов
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