Единая лига ВТБ. «Химки» уверенно победили «Зелёна-Гуру», ЦСКА крупно обыграл «Калев»

Сегодня, 22 марта, завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Зелёна-Гура» на своей площадке проиграла «Химкам» — 70:89. Подмосковный клуб не уступал в счёте на протяжении всего матча, его преимущество доходило до 33 очков. Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум — на его счету 18 очков. В команде хозяев больше всего очков набрал Адам Смит — 17.

Во втором матче ЦСКА на выезде обыграл «Калев» — 94:72. На протяжении большей части матча борьба была равной, однако в заключительной четверти «армейцы» вырвались вперёд и сумели нарастить преимущество в 22 очка. Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. Среди хозяев больше всего очков набрал Маркус Кин — 21.