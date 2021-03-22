Единая лига ВТБ. «Химки» уверенно победили «Зелёна-Гуру», ЦСКА крупно обыграл «Калев»
Сегодня, 22 марта, завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Зелёна-Гура» на своей площадке проиграла «Химкам» — 70:89. Подмосковный клуб не уступал в счёте на протяжении всего матча, его преимущество доходило до 33 очков. Самым результативным в составе победителей стал Эррик Макколум — на его счету 18 очков. В команде хозяев больше всего очков набрал Адам Смит — 17.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
70 : 89
Химки
Химки, Россия
Зелёна-Гура: Смит - 17, Фрейманис - 13, Берзиньш - 11, Сулима - 10, Брембли - 5, Боулин - 4, Ричард - 3, Уильямс - 3, Кошарек - 2, Пут - 2, Клоцек, Трачик
Химки: Макколум - 18, Зайцев - 14, Карасёв - 14, Мики - 12, Воронов - 8, Вяльцев - 8, Понкрашов - 7, Барашков - 3, Моня - 3, Шарапов - 2, Валиев, Клюев
Во втором матче ЦСКА на выезде обыграл «Калев» — 94:72. На протяжении большей части матча борьба была равной, однако в заключительной четверти «армейцы» вырвались вперёд и сумели нарастить преимущество в 22 очка. Самым результативным в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. Среди хозяев больше всего очков набрал Маркус Кин — 21.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
72 : 94
ЦСКА
Москва, Россия
Калев: Кин - 21, Кемп - 17, Нургер - 8, Ёэсаар - 6, Дорбек - 5, Кауфманис - 5, Томас - 5, Таунс - 3, Курбас - 2, Льюис, Сунелик, Хермет
ЦСКА: Шенгелия - 18, Клайберн - 14, Лундберг - 14, Антонов - 10, Ухов - 8, Фойгтман - 8, Боломбой - 7, Хэкетт - 7, Эрик - 6, Курбанов - 2, Лопатин, Хоменко
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