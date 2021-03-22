Определены игроки недели в НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает инсайдер Шамс Чарания в «Твиттере».
Яннис помог «Бакс» выиграть все три матча на минувшей неделе. Греческий баскетболист оформлял трипл-дабл в среднем за игру, набирая 29,7 очка, 12,7 подбора и 10,0 передачи. Йокич набирал в среднем 26,8 очка, 12,3 подбора и 8,5 передачи за игру. «Наггетс» одержали три победы в четырёх матчах.
«Милуоки» (27-14) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Наггетс» с результатом 25-17 располагаются на пятой строчке в Западной конференции и вплотную приблизились к идущим четвёртыми «Клипперс» (27-16).
Рекомендуем вам
- 23 марта 2021
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:50
-
09:23
-
08:09
-
06:44
-
00:39
-
00:25
- 22 марта 2021
-
23:26
-
23:10
-
22:25
-
22:00
-
21:57
-
20:57
-
20:40
-
19:25
-
18:58
-
17:58
-
16:39
-
16:23
-
15:19
-
14:29
-
13:50
-
13:29
-
13:03
-
12:12
-
11:34
-
10:42
-
10:17
-
09:43
-
09:18
-
08:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам