Определены игроки недели в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает инсайдер Шамс Чарания в «Твиттере».



Яннис помог «Бакс» выиграть все три матча на минувшей неделе. Греческий баскетболист оформлял трипл-дабл в среднем за игру, набирая 29,7 очка, 12,7 подбора и 10,0 передачи. Йокич набирал в среднем 26,8 очка, 12,3 подбора и 8,5 передачи за игру. «Наггетс» одержали три победы в четырёх матчах.

«Милуоки» (27-14) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Наггетс» с результатом 25-17 располагаются на пятой строчке в Западной конференции и вплотную приблизились к идущим четвёртыми «Клипперс» (27-16).