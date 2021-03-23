«Клипперс» сбросили игрока и расчистили платёжку перед дедлайном
«Лос-Анджелес Клипперс» расстанется с тяжёлым форвардом Мфионду Кабенгеле. 23-летний игрок покинет команду в обмен на пик второго раунда и денежную компенсацию. Он продолжит карьеру в «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн.
После этой сделки платёжная ведомость «Клипперс» опустится ниже жёсткого потолка на $ 2,6 млн.
Освободившиеся средства команда сможет использовать для подписания игроков перед дедлайном. Кабенгеле был выбран «Бруклин Нетс» на драфте 2019 года под 27-м номером. Но вскоре «Клипперс» приобрели права на игрока. За два сезона он принял участие лишь в 35 матчах и в среднем набирал по 2,0 очка.
«Клипперс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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