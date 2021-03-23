Стив Керр прояснил свои слова, которые выглядели как выпад в адрес Кевина Дюранта

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал недавнее интервью, которое выглядело как выпад в адрес бывшего форварда команды Кевина Дюранта. Ранее Керр сказал, что получал больше удовольствия во время прошлого сезона, сложившегося для команды неудачно, чем в последний сезон, когда за «Уорриорз» выступал Дюрант. По словам Керра, в команде в последний сезон Дюранта была плохая атмосфера. Сам Кевин после интервью тренера лаконично отреагировал, написав в «Твиттере»: «Это смешно».

«Взять мои слова и выложить их в «Твиттере» было безответственно и опасно. Я злюсь, прекрасно понимаю, что будет дальше. Эти слова будут активно обсуждать, поднимут их в утреннем шоу, люди будут обсуждать и использовать. Но на самом деле это выдумано. Я недоволен, считаю, что всё это неправильно», — приводит слова Керра журналист Энтони Слэйтер.