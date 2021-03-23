20 команд интересуются чемпионом НБА в составе «Торонто»

Защитник «Торонто» Норман Пауэлл покинет команду по окончании сезона, утверждает журналист Sportsnet Майкл Гранж. По данным источника, 27-летний канадец рассчитывает на обмен, на него есть большой спрос.

Так, игроком интересуются 20 различных клубов. В их числе — «Филадельфия Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Майами Хит», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Пауэлл выступает за «Торонто» с 2015 года. Если он останется в команде, то его зарплата в следующем сезоне составит $ 11,6 млн.

В нынешнем сезоне Пауэлл провёл 41 матч. Он в среднем набирает 19,5 очка, делает 3,0 подбора и 1,8 передачи за матч.

«Торонто» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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