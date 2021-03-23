«Парма» разгромила «Рилски Спортист» и вышла в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

В Ботевграде (Болгария) завершился матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, в котором «Парма» встречалась с «Рилски Спортист».
Российская команда сходу завладела инициативой. Уже после первой четверти она вела с преимуществом в 9 очков — 29:20. К большому перерыву перевес пермяков вырос до 13 баллов — 48:35. Окончательно все вопросы о победителе встречи отпали уже в третьей десятиминутке, после которой «Парма» вела со счётом 70:45. В заключительной четверти команда из России не сбавляла обороты и одержала победу с разницей в 29 очков — 90:61. Таким образом, «Парма» обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.
Лучшим в составе пермяков в матче с «Рилски» стал Адас Юшкявичюс, набравший 18 очков. В четвертьфинале «Парма» сыграет с болгарским «Балканом», который на стадии 1/8 финала обыграл швейцарский «Фрибург» (90:74).
«Парма» — «Рилски Спортист» — 90:61 (29:20, 19:15, 22:10, 20:16).
- 24 марта 2021
-
05:18
-
00:48
- 23 марта 2021
-
23:57
-
22:59
-
22:58
-
22:53
-
21:48
-
20:58
-
19:47
-
18:22
-
17:47
-
16:32
-
15:40
-
14:46
-
14:28
-
12:31
-
12:06
-
11:38
-
10:58
-
10:45
-
09:50
-
09:23
-
08:09
-
06:44
-
00:39
-
00:25
- 22 марта 2021
-
23:26
-
23:10
-
22:25
-
22:00
-
21:57
-
20:57
-
20:40
-
19:25
-
18:58