«Парма» разгромила «Рилски Спортист» и вышла в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

В Ботевграде (Болгария) завершился матч 1/8 финала Кубка Европы ФИБА, в котором «Парма» встречалась с «Рилски Спортист».

Российская команда сходу завладела инициативой. Уже после первой четверти она вела с преимуществом в 9 очков — 29:20. К большому перерыву перевес пермяков вырос до 13 баллов — 48:35. Окончательно все вопросы о победителе встречи отпали уже в третьей десятиминутке, после которой «Парма» вела со счётом 70:45. В заключительной четверти команда из России не сбавляла обороты и одержала победу с разницей в 29 очков — 90:61. Таким образом, «Парма» обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Лучшим в составе пермяков в матче с «Рилски» стал Адас Юшкявичюс, набравший 18 очков. В четвертьфинале «Парма» сыграет с болгарским «Балканом», который на стадии 1/8 финала обыграл швейцарский «Фрибург» (90:74).

«Парма» — «Рилски Спортист» — 90:61 (29:20, 19:15, 22:10, 20:16).