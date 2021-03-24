«Барселона» показала рекордную результативность к перерыву за 30 лет в чемпионате Испании

23 марта в чемпионате Испании по баскетболу прошли два матча регулярного чемпионата. В одном из них «Барселона» принимала «Эстудиантес». Каталонцы с первых минут завладели инициативой и легко набирали очки. К большому перерыву подопечные Ясикявичюса установили рекорд первенства Испании по результативности в первой половине матча за последние 30 лет. «Барса» вела со счётом 64:39.
Во второй половине матча хозяева немного сбавили темп, но продолжали полностью контролировать происходящее на паркете. В итоге «Барселона» одержала победу со счётом 98:68.
Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 18 очков. Украинский центровой Артём Пустовой собрал коллекцию из 16 очков и 8 подборов.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
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