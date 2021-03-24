«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своём паркете «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:98, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс лёгкий форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 4 передач. Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал лёгкий форвард Келли Убре, на счету которого также дабл-дабл, — 24 очка, 10 подборов и 3 передачи.

«Филадельфия Сиксерс» (30-13) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» (22-21) – занимает 9-е место на Западе. В ещё одном матче дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Бруклин Нетс» (112:116). В составе победителей не играли Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 передач. У «Портленда» выделились Дэмьен Лиллард (22 очка) и Энес Кантер (19 очков, 19 подборов).