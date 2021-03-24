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«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»

«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»
Баскетбол / НБА 0
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своём паркете «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:98, которая стала для них третьей кряду.

Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс лёгкий форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 4 передач. Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал лёгкий форвард Келли Убре, на счету которого также дабл-дабл, — 24 очка, 10 подборов и 3 передачи.

«Филадельфия Сиксерс» (30-13) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» (22-21) – занимает 9-е место на Западе. В ещё одном матче дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Бруклин Нетс» (112:116). В составе победителей не играли Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 передач. У «Портленда» выделились Дэмьен Лиллард (22 очка) и Энес Кантер (19 очков, 19 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2021, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз: Убре - 24, Пул - 19, Ли - 16, Уиггинс - 14, Уайзмен - 11, Грин - 6, Манньон - 4, Бэйзмор - 2, Луни - 2, Карри, Крисс, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уонамэйкер
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 25, Симмонс - 22, Брэдли - 18, Милтон - 13, Коркмаз - 12, Грин - 11, Макси - 5, Ховард - 2, Джо, Карри, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Фергюсон, Эмбиид
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