«Голден Стэйт» проиграл «Филадельфии», «Бруклин» без Ирвинга и Дюранта победил «Портленд»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал на своём паркете «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:98, которая стала для них третьей кряду.
Самый значительный вклад в победу «Филадельфии» внёс лёгкий форвард Тобиас Харрис, отметившийся дабл-даблом из 25 очков, 13 подборов и 4 передач. Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал лёгкий форвард Келли Убре, на счету которого также дабл-дабл, — 24 очка, 10 подборов и 3 передачи.
«Филадельфия Сиксерс» (30-13) является лидером в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» (22-21) – занимает 9-е место на Западе. В ещё одном матче дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Бруклин Нетс» (112:116). В составе победителей не играли Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 25 очков и 17 передач. У «Портленда» выделились Дэмьен Лиллард (22 очка) и Энес Кантер (19 очков, 19 подборов).
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