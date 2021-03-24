Дуэйн Уэйд не признал своего друга Леброна Джеймса величайшим в истории

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд рассказал, что не считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком в истории.
«Леброн — мой хороший друг, я очень уважаю то, что он делает сейчас, уже сделал и будет делать в дальнейшем, потому что он ещё не закончил.
Если Леброн станет лучшим бомбардиром всех времён, войдёт в топ-5 по передачам и подборам, взяв четыре, пять или шесть титулов, нам не останется ничего другого, кроме как обсуждать, кто величайший игрок в истории. Пока Леброн всё ещё играет, трудно что-то говорить.
Я из эпохи Майкла Джордана, я предвзят и буду предвзят до самой смерти. Леброн потрясающий, но для меня Джордан — величайший игрок. Я начал играть в баскетбол из-за него.
У каждого из нас своё мнение. Когда Леброн завершит карьеру, я буду говорить своим праправнукам, что играл с одним из величайших в истории. Он будет величайшим для многих поколений. Но для меня им всегда будет Джордан», — сказал Уэйд в видео I AM ATHLETE.
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