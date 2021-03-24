Именитый игрок Западной конференции выставлен на обмен
Лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан выставлен на обмен, сообщает Legion Hoops в «Твиттере».
Сообщалось, что одним из претендентов на баскетболиста является «Нью-Йорк Никс».
Дерозан выступает в «Спёрс» с 2018 года. До этого он на протяжении девяти лет играл в «Торонто Рэпторс».
В нынешнем сезоне 31-летний Дерозан провёл 33 матча. В среднем он набирал 20,6 очка, 7,4 передачи и 4,5 подбора.
Вчера, 23 марта, «Спёрс» на своей площадке уступили «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:100. Дерозан стал самым результативным в составе своей команды, набрав 28 очков. В следующем матче «Сан-Антонио» предстоит встреча с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра состоится завтра, 25 марта, начало — в 03:30 мск.
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